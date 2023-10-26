Ученые нашли маркеры восстановления после депрессии при глубокой стимуляции мозга

Команда американских нейроинженеров нашла потенциальные биомаркеры восстановления после депрессии при глубокой стимуляции мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

При глубокой стимуляции мозга пациенту вживляют в голову небольшое устройство, похожее на кардиостимулятор. Оно посылает электроимпульсы в определенные мозговые области. Предыдущие изыскания показали, что метод помогает большинству людей, чье депрессивное состояние не лечится медикаментами.

Исследовательская группа разработала алгоритм для поиска характерных изменений, указывающих на выздоровление от депрессии. Программа отслеживала скоординированные изменения мозговых частот при стимуляции и смогла с точностью до 90% прогнозировать, находится ли кто-либо на пути к выздоровлению.

Поиск объективного биомаркера, который измеряет выздоровление при депрессии, может улучшить решения о лечении. Например, у одного участника исследования случился рецидив после нескольких месяцев ремиссии. Если бы в то время был доступен биомаркер, клиническая группа получила бы предупреждение о рецидиве у пациента за несколько недель до того, как стандартные обследования симптомов показали бы, что что-то не так. Такой инструмент может помочь врачам вмешаться до того, как рецидив станет неотложной ситуацией, отметили специалисты.

Ранее ученые назвали продукты, употребление которых повышает риск развития депрессии.