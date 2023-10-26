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Китай запустил пилотируемый корабль к своей орбитальной станции

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-17» с тайконавтами к станции Tiangong

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Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

КНР запустила пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту к станции Tiangong. Трансляция велась на сайте Центрального телевидения Китая.

Отмечается, что запуск был произведен в 11:14 по пекинскому времени (6:14 мск). Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для доставки корабля на орбиту использовалась двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G.

Примерно через 15 минут в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР сообщили, что запуск корабля прошел успешно.

«Шэньчжоу-17» вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в штатном режиме. Объявляю запуск успешным», — заявил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

В июне Центральное телевидение Китая сообщало, что экипаж корабля «Шэньчжоу-15» вернулся на Землю с китайской орбитальной станции.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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