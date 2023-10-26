Ученые создали удобрение из жидкого стекла и высушенной мочевины

Ученые Университета МИСИС создали новое эффективное удобрение для сельского хозяйства на основе жидкого стекла с добавлением высушенного геля из мочевины и азотистых соединений. Особенность разработки заключается в том, что питательные вещества высвобождаются медленно, до 120 дней. Этот показатель можно регулировать путем увеличения или уменьшения количества мочевины в составе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Использование азотсодержащих удобрений традиционно для современного сельскохозяйственного производства. Однако более половины вносимых в почву азотсодержащих удобрений уносятся поверхностными водами, оказывая негативное воздействие на качество почвы и экосистемы водоемов.

Поэтому важно создать удобрения пролонгированного действия. Для их создания обычно используют фосфатные стекла, но ввести необходимый почве азот в их структуру невозможно из-за температуры плавления свыше 1000°C. Альтернативой может выступать жидкое стекло из силиката калия – в его матрицу можно ввести специальные высушенные гели, содержащие в себе необходимые полезные вещества. Однако у них низкая водостойкость, поэтому, чтобы повысить ее и обеспечить медленное высвобождение полезных веществ, применяются отвердители, такие как мочевина.

«Микропористые частицы ксерогеля способны впитывать и удерживать большое количество воды и полезных веществ, обеспечивая постоянное и равномерное питание растений в течение длительного времени. Также они способствуют сохранению влаги в почве, что позволяет снизить количество поливов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий инженер кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС Игорь Бурмистров.

Полученные ксерогели представляют собой порошок, состоящий из частиц с размером от 0,1-5 мм, что позволяет вносить их в почву с использованием традиционных сельскохозяйственных технологий и оборудования.

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