Названы препараты, снижающие риск деменции у женщин на 32%

Ученые из Корнелльского университета (Cornell) выяснили, что терапия менопаузы эстрогенами в среднем возрасте может снижать риск деменции у женщин. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Авторы работы провели метаанализ шести высококачественных клинических испытаний и 45 наблюдательных исследований, в которых в сумме приняли участие более 6 миллионов женщин. Участницы, которые принимали эстроген в среднем возрасте для лечения симптомов менопаузы, имели на 32% меньше шансов заболеть деменцией, чем те, кто не принимал гормон. Однако эстроген оказался неэффективен для женщин, принимавших эстроген после 65 лет.

Эстроген часто комбинируют с прогестероном, чтобы снизить риск рака матки. Анализ показал, что включение в терапию прогестерона притупляет профилактический эффект эстрогена: при этом снижение риска деменции составляет не 32%, а 23%.

По оценкам, риск развития болезни Альцгеймера в течение жизни для женщины от 45 до 50 лет составляет примерно 20% по сравнению с 10% для мужчины того же возраста, однако у людей старше 65 лет риск не зависит от пола. Исследования показывают, что эстроген оказывает защитное действие на мозг, и его потеря во время менопаузы может частично объяснить, почему женщин с болезнью Альцгеймера больше, чем мужчин. Но все еще не известно достоверно, снижает ли терапия эстрогеном риск болезни Альцгеймера у женщин.

Исследователи считают, что гормональную терапию, возможно, следует начинать во время менопаузы, чтобы иметь возможность предотвратить или отсрочить процесс болезни Альцгеймера. Однако необходимы дополнительные исследования. Ученые уже начали клинические испытания терапии эстрогенами у женщин среднего возраста, чтобы выяснить, повлияет ли это на самые ранние биомаркеров болезни Альцгеймера.

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