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Биологи впервые обнаружили менопаузу у обезьян

Science: менопаузу и длительную жизнь после нее впервые обнаружили у обезьян

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Shutterstock

Ученый из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе описал первое доказательство менопаузы у диких шимпанзе. Исследование, которое показывает, что люди — не единственные приматы с длительной жизнью после выхода из детородного возраста, опубликовано в журнале Science.

Биолог Брайан Вуд обнаружил, что самки шимпанзе из общины Нгого в Уганде имеют менопаузальный переход. Их способность к зачатию снижалась после 30 лет, а после 50 лет рождение ими детенышей прекращалось. Результаты означают, что самка шимпанзе проводит в пострепродуктивном возрасте примерно пятую часть своей взрослой жизни.

Чтобы получить эти результаты, ученые оценили показатели смертности и рождаемости 185 самок шимпанзе на основе демографических данных, собранных с 1995 по 2016 год. Они также измерили уровни гормонов в образцах мочи 66 самок шимпанзе в возрасте от 14 до 67 лет.

До этого исследования признаки менопаузы среди млекопитающих были обнаружены лишь у нескольких видов зубатых китов, а среди приматов — только у человека. Новые данные помогут исследователям понять, какой биологический смысл имеет менопауза и как она появилась у человеческого вида. Одна из гипотез предполагает, что женщины, вышедшие из детородного возраста, могут передавать больше своих генов, помогая заботиться о внуках, тем самым увеличивая их шансы на выживание. Но у шимпанзе самки старшего возраста обычно не живут рядом со своими дочерьми и не заботятся об их детях.

Ученые считают, что возникновение менопаузы у самок шимпанзе Нгого может быть временной реакцией на необычайно благоприятные экологические условия, поскольку эта популяция имеет стабильные и обильные запасы пищи и низкий риск быть съеденными хищником. Возможно, однако, что ранее длительная жизнь самок старшего возраста не наблюдалась из-за воздействия человека: многие наши инфекции опасны для жизни этих обезьян, и биологи лишь недавно научились избегать крупных вспышек заболеваний.

Ранее в Бразилии нашли новый вид «железных» многоножек со сложными гениталиями.

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