проект

Особые дрожжи с мясным вкусом могут стать лекарством против язвенного колита

В Институте Микалиса нашли дрожжи с мясным вкусом, полезные для кишечника

close
100%
Shutterstock

Ученые из Института Микалиса показали, что два штамма дрожжей, используемых при производстве пищевых продуктов, могут стать пробиотиками для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Исследование опубликовано в журнале mSystems.

Дрожжи – микроскопические грибы, состоящие из одиночных клеток. Они используются для производства вина, хлеба, сыра и колбас. В новом исследовании ученые выявили два штамма дрожжей (Cyberlindnera jadinii и Kluyveromyces Lactis), которые широко используются для производства продуктов питания, и могут облегчить состояние пациентов с язвенным колитом.

Их протестировали на мышах с состоянием, аналогичным язвенному колиту у людей. В случае Cyberlindnera jadinii уменьшение воспаления, вероятно, было связано с изменением работы кишечных микробов. Это произошло посредством до сих пор неизвестного механизма. Кроме того, ранее не было известно, что эти дрожжи обладают противовоспалительным эффектом. Этот штамм дрожжей используется для придания мясного вкуса продуктам, а также в производстве сыра.

Штаммы C. jadinii и K. Lactis потенциально могут стать пробиотиками для борьбы с воспалением в кишечнике, считают ученые. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы их воздействия на здоровье кишечника человека.

Ранее ученые выяснили, какая капуста снижает риск развития рака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий