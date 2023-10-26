Особые дрожжи с мясным вкусом могут стать лекарством против язвенного колита

Ученые из Института Микалиса показали, что два штамма дрожжей, используемых при производстве пищевых продуктов, могут стать пробиотиками для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Исследование опубликовано в журнале mSystems.

Дрожжи – микроскопические грибы, состоящие из одиночных клеток. Они используются для производства вина, хлеба, сыра и колбас. В новом исследовании ученые выявили два штамма дрожжей (Cyberlindnera jadinii и Kluyveromyces Lactis), которые широко используются для производства продуктов питания, и могут облегчить состояние пациентов с язвенным колитом.

Их протестировали на мышах с состоянием, аналогичным язвенному колиту у людей. В случае Cyberlindnera jadinii уменьшение воспаления, вероятно, было связано с изменением работы кишечных микробов. Это произошло посредством до сих пор неизвестного механизма. Кроме того, ранее не было известно, что эти дрожжи обладают противовоспалительным эффектом. Этот штамм дрожжей используется для придания мясного вкуса продуктам, а также в производстве сыра.

Штаммы C. jadinii и K. Lactis потенциально могут стать пробиотиками для борьбы с воспалением в кишечнике, считают ученые. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы их воздействия на здоровье кишечника человека.

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