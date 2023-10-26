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Ученые предупредили о необратимом таянии ледникового щита Западной Антарктики

NCC: темпы исчезновения льдов Западной Антарктики в XXI веке вырастут в три раза

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Исследователи Британской антарктической службы выяснили, что таяние ледникового щита Западной Антарктики стало необратимым. Статья опубликована в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

«Похоже, мы потеряли контроль над таянием ледникового щита Западной Антарктики. Если бы мы хотели сохранить его в историческом состоянии, нам пришлось бы принять меры по борьбе с изменением климата несколько десятилетий назад», — заявила специалист Британской антарктической службы Кейтлин Нотен.

С помощью суперкомпьютера ученые разработали четыре прогноза будущего сокращения антарктических льдов, используя данные об ожидаемом повышении глобальной температуры. Даже при самом лучшем климатическом сценарии Западная Антарктика будет таять в XXI веке в три раза быстрее, чем в предыдущем столетии.

Согласно расчетам, плавучие шельфовые ледники, поддерживающие Западный Антарктический щит, ослабнут в ближайшие десятилетия, ускоряя расплавление континентальных льдов. В конечном итоге щит расколется на айсберги и окончательно исчезнет.

«Хорошая сторона заключается в том, что, распознав эту ситуацию заранее, у мира будет больше времени, чтобы адаптироваться к грядущему повышению уровня моря», — уточнила Кейтлин Нотен. 

Ученые также прогнозируют, что таяние Антарктиды замедлится в конце XXI века.

Ранее ученые выяснили причину быстрого отступления льдов Гренландии.

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