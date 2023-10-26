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Названы микроэлементы, защищающие женщин от снижения когнитивных способностей

MDPI: железо и марганец защищают женщин от деменции

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Ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили, что повышенное потребление железа и марганца снижает риск появления когнитивных нарушений у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Деменция зачастую часто начинается с легких когнитивных нарушений. Это ухудшение понимания и восприятия речи, быстрая утомляемость, проблемы с памятью, тревожность. Со временем заболевание прогрессирует — нарушение когнитивных функций становится значительным и снижает качество жизни человека.

Ученые стремились понять, какие микроэлементы могут улучшить когнитивные способности. Для этого они провели исследование с участием 201 добровольца. Исследователи проанализировали антропометрические данные и уровень физической активности испытуемых. Кроме того, ученые попросили участников рассказать, что они ели за три дня до начала исследования. Затем все испытуемые прошли тест на оценку когнитивных способностей.

Оказалось, что повышенное употребление марганца и железа связано с улучшением когнитивных способностей у женщин. Участницы, которые регулярно ели мясо, овощи и яйца, лучше справились с тестами. Однако ученые не обнаружили корреляции между каким-либо микроэлементами из пищи и здоровьем мозга мужчин.

Ученые отметили, что для изучения механизмов влияния железа и марганца на когнитивные способности необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее было обнаружено, что прием некоторых лекарств увеличивает риск деменции.

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