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Ученые связали пластик для упаковки пищевых продуктов с заболеваниями печени

Science Direct: вещества PFAS в пластике могут навредить здоровью печени

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Исследователи из Наньчанского университета связали вещества в пластике для упаковки продуктов питания с повышенным риском развития заболеваний печени. Результаты исследования были опубликованы в Science Direct.

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) — это синтетические химикаты, которые обладают жироотталкивающими и водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает их широкое применение для производства упаковки пищевых продуктов, краски, пестицидов и даже косметики.

В своем исследовании ученые сосредоточились на оценке влияния PFAS на организм человека, в частности на здоровье печени. Выяснилось, что PFAS могут мигрировать из упаковочного материала и посуды с антипригарным покрытием на поверхность продуктов питания. Употребление таких веществ с пищей может привести к опасным заболеваниям печени.

Исследование показало, что PFAS провоцирует появление неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), состояния, которое может привести к циррозу — хроническому заболеванию, характеризующемуся заменой здоровых клеток и тканей печени фиброзными структурами. Орган постепенно видоизменяется и не может выполнять свои функции. Кроме того, ученые обнаружили связь PFAS с раком печени.

Авторы исследования надеются, что их работа повысит осведомленность общественности о загрязнении пищевых продуктов PFAS и их негативном влиянии на здоровье печени человека.

Ранее были названы неожиданные признаки рака печени.

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