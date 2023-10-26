Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые совершили открытие, меняющее представление о ядре Марса

Nature: ядро Марса оказалось покрыто слоем расплавленных пород

close
100%
Claus Lunau/Science Photo Library

Международная группа исследователей обнаружила наличие слоя расплавленного силиката, покрывающего металлическое ядро ​​Марса, что дает новое представление о том, как Марс формировался, развивался и стал бесплодной планетой, которой он является сегодня. Статья опубликована в научном журнале Nature.

Миссия NASA InSight на Марс помогла ученым составить карту внутренней структуры Марса, включая размер и состав его ядра, а также предоставила общие сведения о его бурном формировании.

Найдя этот слой, исследователи определили, что ядро ​​Марса плотнее и меньше, чем считалось ранее. Этот вывод лучше согласуется с другими геофизическими данными.
Полученные данные подтверждают теорию, что Марс когда-то представлял собой расплавленный океан магмы, который позже кристаллизовался, образовав слой силикатного расплава, обогащенного железом и радиоактивными элементами, у основания марсианской мантии.

Соавтор статьи и профессор геологии из Университета штата Мэриленд в США Ведран Лекович сравнил расплавленный слой с «нагревательным одеялом», покрывающим центр красной планеты.

«Одеяло не только изолирует тепло, исходящее от активной зоны, и предотвращает ее охлаждение, но также концентрирует радиоактивные элементы, распад которых генерирует тепло», — отметил исследователь.

Ранее ученые нашли новые доказательства того, что древний Марс был покрыт реками.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий