Найден ранее неизвестный признак повышенного риска деменции

Ученые из Корейского университета выяснили, что нарушение работы вестибулярного аппарата увеличивает риск деменции. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы работы изучили данные более 2,3 млн взрослых корейцев в возрасте от 40 до 80 лет. У 141 тыс. пациентов (средний возраст: 58,52 года) было выявлено нарушение слуха, а у 60,5 тыс. (средний возраст: 58,26 года) — нарушение работы вестибулярного аппарата.

У 11,4% пациентов с потерей слуха и у 12,7% с нарушением работы вестибулярного аппарата развилась деменция. Среди людей без этих отклонений деменция развилась у 5,9%, то есть распространенность деменции у людей с нарушениями работы слуха и вестибулярного аппарата была выше.

Эти результаты, указывающие на то, что потеря вестибулярного аппарата может повысить риск деменции, согласуются с выводами как минимум пяти других работ, проведенных в период с 2013 по 2022 год. Кроме того, ранее исследования подтвердили, что нарушения слуха повышают риск деменции, но их устранение (например, с помощью слухового аппарата) снижает его.

Полученные на сегодняшний день результаты содержат доказательства корреляции между нарушением работы вестибулярного и деменцией, но причинно-следственная связь не была доказана. Ученые считают, что гипотетически снижение когнитивных функций может быть связано с атрофией мозга в результате уменьшения информации, поступающей от вестибулярного аппарата и социальной изоляцией из-за страха падения.

Деменция — состояние, сопровождающееся проблемами с суждением, речью, памятью, настроением и социальным поведением. Вестибулярный аппарат — часть внутреннего уха, которая помогает многим животным, включая человека, сохранять равновесие. За счет своего участия в зрительно-пространственной обработке этот орган играет важную роль в управлении когнитивными функциями.

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