Высокий уровень жиров в крови связали с низким риском деменции

Ученые из Университета Монаша выяснили, что более высокие уровни триглицеридов (особого вида жиров) могут быть связаны с меньшим риском развития деменции. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Триглицериды — наиболее распространенный тип жиров в крови. Они составляют до 95% поступающих с пищей жиров и являются основным источником энергии для мозга. В новом исследовании ученые проанализировали данные более 18 тысяч пациентов со средним возрастом 75 лет без болезни Альцгеймера или другого вида деменции. За ними наблюдали в среднем в течение шести лет. За это время у 823 человек развилась деменция.

Для взрослых нормальный уровень триглицеридов составляет менее 150 мг/дл. В группе с самым низким уровнем этот показатель был менее 62 мг/дл, они имели наибольший риск развития деменции: в этой группе она была диагностирована у 6%. В группе с наибольшим уровнем триглицеридов (107-186 мг/дл) деменцию обнаружили у 3%.

В целом каждое удвоение уровня триглицеридов было связано со снижением риска развития деменции на 18%. Кроме того, более высокие уровни триглицеридов также связаны с более медленным снижением умственных способностей при старении.

Хотя исследование выявило корреляцию, оно не доказывает, что более высокие уровни триглицеридов предотвращают деменцию. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем открытие ученых сможет лечь в основу новых профилактических стратегий.

«Более высокие уровни триглицеридов могут отражать лучшее общее состояние здоровья и образ жизни, которые защищают от деменции. Тем не менее уровни триглицеридов могут служить показателем высокого риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли ранее неизвестный признак повышенного риска деменции.