Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван тип питания, снижающий риск развития трех десятков заболеваний

Nature: растительная пища, морепродукты и орехи защищают от 32 заболеваний

close
100%
Shutterstock

Ученые из Южного медицинского университета Гуанчжоу выяснили, что средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, сыра, морепродуктов, орехов и бобовых, защищает от 32 опасных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые стремились отследить влияние средиземноморского типа питания на здоровье. Для этого они провели исследование с участием 121 513 человек. Возраст испытуемых варьировался от 30 до 75 лет. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и проанализировали данные их медицинских карт для оценки состояния здоровья.

Оказалось, что у людей, которые питались продуктами, предписанными средиземноморской диетой, был снижен риск возникновения 32 хронических заболеваний. Этот тип питания предполагает употребление овощей, фруктов, морепродуктов, рыбы, оливкового масла и сыра. Ученые отмечают, что диета снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и кардиометаболических заболеваний, многих видов рака и диабета.

Кроме того, средиземноморский тип питания может защитить от деменции (в том числе от болезни Альцгеймера), если увеличить в рационе долю продуктов, богатых антиоксидантами. Они содержатся в ягодах, брокколи, зеленом чае, кофе, сухофруктах и темном шоколаде.

Ранее были названы продукты, улучшающие психическое здоровье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий