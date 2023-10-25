Марсианский вертолет Ingenuity пролетел рекордное расстояние за последние полгода

Маленький беспилотный вертолет NASA Ingenuity («Изобретательность») 19 октября совершил самый длинный перелет на Марсе за последние 18 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Последний из 63 вылетов дрона стал третьим по дальности дистанции за все время пребывания аппарата на Красной планете с февраля 2021 года. Предыдущие рекорды были поставлены 8 апреля 2022 года (704 метра) и 9 июля 2021 года (625 метров).

Согласно журналу полетов миссии, аппарат провел в воздухе 143 секунды, поднялся на 12 метров над поверхностью Марса и разогнался до 22,7 километров в час.

Вертолет Ingenuity прибыл на соседнюю планету вместе с марсоходом NASA Preservance («Настойчивость»). Беспилотные машины занимаются поиском следов древней марсианской жизни. Дрон выполняет функции разведчика, определяя наиболее безопасные маршруты для передвижений Preservance.

Общая дальность перелетов Ingenuity за последние три года превысила 13 километров. Использование винтокрылого устройства показало, что воздушное исследование Марса возможно несмотря на его разреженную атмосферу.

Ранее Ingenuity побил рекорд высоты полета за все время миссии.