Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марсианский вертолет Ingenuity пролетел рекордное расстояние за последние полгода

NASA: дрон Ingeniuty преодолел 579 метров над поверхностью Марса

close
100%
NASA/JPL-Caltech

Маленький беспилотный вертолет NASA Ingenuity («Изобретательность») 19 октября совершил самый длинный перелет на Марсе за последние 18 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Последний из 63 вылетов дрона стал третьим по дальности дистанции за все время пребывания аппарата на Красной планете с февраля 2021 года. Предыдущие рекорды были поставлены 8 апреля 2022 года (704 метра) и 9 июля 2021 года (625 метров).

Согласно журналу полетов миссии, аппарат провел в воздухе 143 секунды, поднялся на 12 метров над поверхностью Марса и разогнался до 22,7 километров в час.

Вертолет Ingenuity прибыл на соседнюю планету вместе с марсоходом NASA Preservance («Настойчивость»). Беспилотные машины занимаются поиском следов древней марсианской жизни. Дрон выполняет функции разведчика, определяя наиболее безопасные маршруты для передвижений Preservance.

Общая дальность перелетов Ingenuity за последние три года превысила 13 километров. Использование винтокрылого устройства показало, что воздушное исследование Марса возможно несмотря на его разреженную атмосферу.

Ранее Ingenuity побил рекорд высоты полета за все время миссии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий