Стало известно, как тяжелые психические заболевания влияют на выживаемость при COVID-19

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона установили связь между наличием тяжелых психических заболеваний и пониженными шансами на выздоровление после заражения коронавирусной инфекцией. Исследование опубликовано в научном журнале The British Journal of Psychiatry (TBJP).

Специалисты изучили, в какой степени шизофрения, психоз и другие серьезные расстройства сказывались на выживаемости заболевших COVID-19. Для этого эксперты проанализировали данные более 660 тыс. пациентов из Великобритании в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года.

Среди 7146 человек с тяжелыми психическими заболеваниями риск уйти из жизни от любых причин после заражения коронавирусом оказался на 50% выше по сравнению с психически здоровыми людьми, отметили исследователи.

Ученые также выяснили, что пациенты с более чем одним хроническим заболеванием (мультиморбидностью) подвергались еще большей опасности из-за COVID-19. Каждый дополнительный диагноз повышал шансы летального исхода на 6% для пациентов с серьезными расстройствами психики, и на 16% — для больных без тяжелых психических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что стресс, тревога и одиночество повышают риск возникновения затяжного ковида на 50%.