проект

Названы упражнения, улучшающие эрекцию наравне с «Виагрой»

BCM: кардиотренировки улучшают эрекцию не хуже «Виагры»

close
100%
Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (BCM) выяснили, что физические упражнения улучшают эрекцию почти так же эффективно, как лекарства против эректильной дисфункции. Исследование опубликовано в The Journal of Sexual Medicine.

Авторы новой обзорной работы изучили имеющиеся исследования снижения эректильной функции у пожилых мужчин. Некоторые из них показали, что эректильная дисфункция часто связана с сердечно-сосудистым здоровьем. Улучшить его могут аэробные кардиотренировки. Чтобы проверить, помогает ли аэробика при эректильной дисфункции, ученые нашли 11 высококачественных исследований, в которых сравнивалось влияние на эрекцию аэробики и препаратов, например «Виагры».

Анализ данных показал, что аэробика по 30–60 минут три-пять раз в неделю была почти так же эффективна, как прием таких препаратов от эректильной дисфункции. Упражнения были связаны с улучшением эрекции на пять баллов, прием «Виагры» или «Сиалиса» — на четыре-восемь баллов, а тестостерона — на два балла. Интересно, что чем тяжелее было состояние пациентов, тем более значительное улучшение у них наблюдалось.

Умеренные аэробные нагрузки вызывают учащение дыхания и пульса. Исследовательская группа отметила, что упражнения, в отличие от лекарств, редко имеют какие-либо негативные побочные эффекты.

Ранее ученые выяснили, как сперматозоиды обходят один из главных законов физики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий