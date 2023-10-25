Названы упражнения, улучшающие эрекцию наравне с «Виагрой»

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (BCM) выяснили, что физические упражнения улучшают эрекцию почти так же эффективно, как лекарства против эректильной дисфункции. Исследование опубликовано в The Journal of Sexual Medicine.

Авторы новой обзорной работы изучили имеющиеся исследования снижения эректильной функции у пожилых мужчин. Некоторые из них показали, что эректильная дисфункция часто связана с сердечно-сосудистым здоровьем. Улучшить его могут аэробные кардиотренировки. Чтобы проверить, помогает ли аэробика при эректильной дисфункции, ученые нашли 11 высококачественных исследований, в которых сравнивалось влияние на эрекцию аэробики и препаратов, например «Виагры».

Анализ данных показал, что аэробика по 30–60 минут три-пять раз в неделю была почти так же эффективна, как прием таких препаратов от эректильной дисфункции. Упражнения были связаны с улучшением эрекции на пять баллов, прием «Виагры» или «Сиалиса» — на четыре-восемь баллов, а тестостерона — на два балла. Интересно, что чем тяжелее было состояние пациентов, тем более значительное улучшение у них наблюдалось.

Умеренные аэробные нагрузки вызывают учащение дыхания и пульса. Исследовательская группа отметила, что упражнения, в отличие от лекарств, редко имеют какие-либо негативные побочные эффекты.

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