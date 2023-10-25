Найден способ вернуть контроль над равновесием после инсульта мозжечка

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) вернули пережившему 12 лет назад инсульт мужчине способность совершать сложные движения, например поднимать карандаш с пола. Исследование опубликовано в журнале The Cerebellum.

Медики использовали процедуру двусторонней транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) для лечения 58-летнего мужчины с постинсультной мозжечковой атаксией — состоянием, которое сопровождается нарушением координации движений и равновесия. Оно возникло из-за повреждения мозжечка в результате инсульта с кровоизлиянием 12 лет назад. Несмотря на интенсивную реабилитацию, такие симптомы, как медленная и неустойчивая походка, проблемы с равновесием и недержание мочи, сохранялись на протяжении многих лет.

В ходе пяти ежедневных сеансов пациенту проводилась транскраниальная магнитная стимуляция, воздействующая как на правое, так и на левое полушария мозжечка. Она заключается в стимулировании клеток мозга магнитными импульсами и не требует разрезов. Пациент сообщил о субъективном улучшении уже через два дня стимуляции. К пятому дню появились заметные объективные улучшения: скорость ходьбы пациента увеличилась с 0,57 м/с до 0,60 м/с, а его баланс улучшился по шкале Берга с 27 до 38 баллов.

Пациент смог подняться из положения сидя без посторонней помощи и смог легко наклониться, чтобы поднять карандаш с пола. Он также сообщил, что может стоять без посторонней помощи и без использования опор для рук при принятии душа и бритье, что было невозможно до лечения.

Дальнейшие исследования необходимы для установления долгосрочных преимуществ и изучения основных механизмов процедуры, отметили авторы работы.

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