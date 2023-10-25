Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Микробиологи научились искать алмазы с помощью микробов

Commsenv: почвенные бактерии указали на залежи кимберлита с точностью 90%

close
100%
Depositphotos

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере сумели найти содержащие алмазы кимберлитовые породы глубоко в земле с помощью микробов в грунте на поверхности. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Enviroment (Commsenv).

Когда кимберлитовая руда взаимодействует с землей, она влияет на сообщества почвенных бактерий. Специалисты подтвердили это в ходе лабораторных экспериментов, вводя кимберлит в почвенные микроорганизмы и наблюдая, как изменялись их количество и виды.

Используя эти «индикаторные» микробы и последовательности их ДНК, команда проверила поверхностную почву на исследовательском участке на Северо-Западных территориях Канады, где наличие кимберлита ранее подтвердилось за счет бурения. Они обнаружили, что 59 из 65 (90%) индикаторов присутствовали в почве, причем 19 находились в больших количествах непосредственно над рудой. Они также определили новые микробы-индикаторы, которые можно добавить в свой набор для анализа.

«Микробы — лучшие геохимики, чем мы, и их тысячи. У вас могут закончиться элементы для анализа, но микробы у вас никогда не закончатся», — сказала ведущий автор исследования, доктор Рэйчел Симистер.

Новый метод дополняет относительно ограниченное количество инструментов, которые помогают найти подземные руды наряду с первоначальным сканированием почвы и анализом элементов в вышележащей породе.

Исследователи полагают, что они впервые применили современное секвенирование ДНК бактерий для поиска полезных ископаемых.

Ранее микробиологи предложили добывать кислород на Марсе с помощью «живой» краски с бактериями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий