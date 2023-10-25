Медики назвали причину затяжного и тяжелого COVID-19

Ученые из аспирантского колледжа Корнеллского университета обнаружили, что коронавирус способствует появлению в кишечнике человека воспалительных грибков, вызывающих сбои в работе иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании приняли участие люди, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме. Ученые взяли у испытуемых образцы крови и собрали информацию о состоянии их здоровья.

Результаты анализов крови показали, что у некоторых пациентов наблюдались сбои в работе иммунной системы. В ходе исследования выяснилось, что сбои вызваны наличием в кишечнике испытуемых дрожжевых грибов Candida albicans. Эти грибки не только угнетают иммунитет, но и способствуют повреждениям легких. Кроме того, в образцах крови ученые обнаружили антитела, которые запрограммированы на борьбу с Candida albicans. Эти антитела присутствуют в крови даже через год после выздоровления — их появление стимулирует белок под названием IL-6.

Чтобы подавить активность Candida albicans и тем самым ликвидировать последствия для легких и иммунной системы, ученые провели терапию испытуемых с помощью противогрибковых препаратов. Оказалось, что такие лекарства эффективно блокируют рецепторы к IL-6 и уменьшают воспаление.

Ученые отметили, что причиной длительного и тяжелого COVID-19 могут быть воспалительные грибки в кишечнике. Знание этого факта может поспособствовать разработке новых эффективных программ лечения.

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