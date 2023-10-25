Ученые выяснили, что сахарный диабет осложняет течение онкологических заболеваний

Ученые из Национального университета Тайваня выяснили, что сахарный диабет осложняет течение рака толстой кишки и провоцирует рецидивы этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Колоректальный рак — онкологическое заболевание, поражающее кишечник. Исследования показывают, что вероятность рецидивирования после радикального хирургического удаления опухоли в среднем составляет 20-30%.

Исследователи стремились понять, может ли сахарный диабет повлиять на тяжесть течения этого заболевания. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 59 202 человек с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии, которые перенесли операцию по удалению опухоли. За период исследования у 9448 пациентов произошел рецидив рака, а 21 031 ушли из жизни по различным причинам.

Выяснилось, что сахарный диабет повышает риск летального исхода при раке толстой кишки на 41%. Негативное влияние этого сопутствующего заболевания прослеживалось как на ранней стадии рака, так и на поздней. Кроме того, у участников с диабетом вероятность рецидива колоректального рака была на 10-11% выше.

Механизмы, лежащие в основе взаимосвязи между диабетом и осложнениями колоректального рака, могут быть запущены вследствие высоких уровней инсулина и глюкозы в крови. Помимо этого диабет второго типа зачастую сопровождается воспалительными процессами, способствующими размножению раковых клеток.

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