Перевод часов на зимнее время может негативно отразиться на здоровье

Перевод часов на зимнее время связан с риском развития депрессии. Кроме того, нарушения циркадных ритмов, вызванные новым форматом времени, могут спровоцировать инсульт и сердечный приступ. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор циркадной неврологии Рассел Фостер из Оксфордского университета предупредил, что переход на зимнее время может оказать негативное влияние на наши биологические ритмы (в том числе режим сна и бодрствования) и спровоцировать недостаток сна. При недостатке сна повышается кровяное давление, что связано с образованием тромбов и перекрытием кровотока в артериях, ведущих к мозгу. Такие процессы в организме могут привести к инсульту.

Другой исследователь циркадных ритмов, британский доктор Джон О'Нил, утверждает, что стресс, вызванный переводом часов, может увеличить риск сердечного приступа. Врач объяснил, что этому тяжелому состоянию подвержены в основном люди, не привыкшие к смене часовых поясов (например те, кто не совершает командировочные поездки и перелеты).

Также отмечается, что перевод часов и нарушение режима сна могут подорвать и психическое здоровье. Сбой в работе биологических часов связан с депрессией и биполярным расстройством.

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