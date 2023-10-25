Астрофизики установили возможный источник странных сигналов с «адской» суперземли

Астрофизики из Университета Людвига-Максимилиана в Германии установили возможный источник необычных сигналов с вулканической планеты 55 Cancri e в созвездии Рака, находящейся в 41 световом годе от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Astrophysics (EPA).

55 Cancri e относится к классу суперземель. Планета в 1,8 раза больше и почти в восемь раз массивнее Земли. Она расположена очень близко (менее 2% дистанции от Земли до Солнца) к своей родительской звезде, а температура на ее поверхности варьируется от 2427 °C днем до 1127 °С в ночное время.

С момента открытия «адской» планеты в 2004 году астрономы периодически фиксировали странные световые импульсы, которые небесное тело иногда испускало во время так называемого транзита — при прохождении за звездой.

По мнению ученых, сигналы с 55 Cancri e могут быть вызваны процессом уничтожения и возобновления атмосферы. Вулканы на покрытом лавой мире периодически извергают горячий углеродный газ, который образует атмосферу. Но затем ее сдувает солнечный ветер и сильная радиация от светила, после чего цикл повторяется.

Исследователи полагают, что дисбаланс в планетарной атмосфере может объяснить странные транзитные сигналы. Когда планета находится в безатмосферной «лысой» фазе, она не испускает видимый свет. Но когда атмосфера возникает, в транзитном сигнале появляется как видимый свет, так и все излучение, исходящее от поверхности.

Ученые намерены проверить свою гипотезу, изучив 55 Cancri e с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», который может измерить температуру и давление атмосферы. Это поможет лучше понять природу газовой оболочки «адской» планеты.

Ранее астрономы смоделировали планету, способную вытолкнуть Землю и Солнечной системы.