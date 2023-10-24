Ученые выяснили, какие «вечные химикаты» могут вызвать рак щитовидной железы

Американские ученые из Медицинской школы Икан центра Маунт-Синай определили, какие группы веществ из семейства так называемых «вечных химикатов» могут вызвать рак щитовидной железы. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

«Вечными химикатами» называют пер- и полифторалкильные (ПФАС) химические соединения, применяемые при производстве посуды, контейнеров для еды, одежды и других предметов. Они придают вещам устойчивость к воздействию температуры и воды. Сегодня существует более 10 тыс. различных ПФАС. Эти соединения очень устойчивы, почти не поддаются разложению и могут накапливаться в почве, воде и организме человека.

Исследователи изучили 88 пациентов с раком щитовидной железы и измерили уровень восьми ПФАС в крови участников эксперимента. Результаты показали, что воздействие перфтороктансульфоновой кислоты (н-ПФОС, группа химических веществ, относящихся к ПФАС) повысило риск появления злокачественных опухолей в щитовидке на 56%.

Кроме того, канцерогенные свойства были выявлены у разветвленной перфтороктансульфоновой кислоты, перфторнонановой кислоты, перфтороктилфосфоновой кислоты и линейной перфторгексансульфоновой кислоты.

«Результаты этого исследования служат дополнительным подтверждением кризиса в области здравоохранения, связанного с ПФАС, и подчеркивают необходимость снижения и, надеюсь, полного устранения воздействия ПФАС в будущем», — отметила соавтор исследования, доцент кафедры экологической медицины и общественного здравоохранения Лорен Петрик.

Ранее ученые выяснили воздействие ПФАС на гормоны детей.