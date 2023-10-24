Астероид в Солнечной системе может содержать элементы, которых нет в таблице Менделеева

Американские ученые из университета штата Аризона считают, что в астероиде (33) Полигимния могут содержаться элементы, которых нет в таблице Менделеева. Исследование опубликовано в научном журнале The European Physical Journal Plus (TEPJP).

Астероид (33) Полигимния расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером в 448 млн километров от Земли. Его диаметр составляет 55 километров.

По мнению астрономов, чрезвычайно высокая плотность объекта может указывать на наличие в нем особых пород тяжелее осмия — самого тяжелого элемента, встречающего на Земле. При этом само небесное тело не обладает достаточной массой, чтобы сжать минералы в сверхплотные формы.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи теоретизировали атомную структуру гипотетических сверхтяжелых элементов, используя грубую модель атома, известную как модель Томаса-Ферми. Они обнаружили, что элементы с атомными номерами около 164 будут иметь плотность где-то между 36 и 68,4 грамма на кубический сантиметр. Этот диапазон близок к расчетной плотности 75,28 грамма на кубический сантиметр для Полигимнии.

Открытие ученых подтверждает предположение о возможности существования стабильных сверхтяжелых элементов. Известные науке вещества с такими характеристиками очень радиоактивны и распадаются в течение миллисекунд из-за отталкивания большого количества протонов в ядрах их атомов.

«Идея о том, что некоторые сверхтяжелые элементы могут быть стабильными и их можно найти в нашей Солнечной системе, очень захватывающая», — отметил соавтор исследования, профессор физики Йоханн Рафельски.

Другим возможным объяснениям свойств астероида Полигимния может быть содержащаяся в нем темная материя.

Ранее ученые выяснили, что Земле могут угрожать более 14 тыс. пока не открытых астероидов.