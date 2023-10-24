Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биологи выяснили, как зимородкам удается не повреждать мозг при нырянии

CommsBio: мутации в генах защищают мозг зимородков при ударе о воду

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго раскрыли генетический механизм, позволяющий зимородкам нырять в воду на большой скорости за добычей и не получать при этом сотрясение мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Биологи сравнили ДНК 30 различных видов зимородков и провели процесс секвенирования генома для кажого вида, а затем сравнили получившиеся миллиарды пар оснований.
Ученые обнаружили, что у охотящихся на рыбу зимородков оказалось несколько модифицированных генов, связанных с питанием и структурой мозга. В частности, специалисты нашли мутации в генах AGT и MAPT.

Ген MAPT кодирует тау-белки, помогающие стабилизировать структуры внутри мозга, однако большое количество этих веществ может быть вредным. У людей черепно-мозговые травмы и болезнь Альцгеймера связаны с накоплением тау-белков.

Теперь ученые рассчитывают выяснить, что именно происходит в мозгу зимородка для компенсации удара о воду при нырке.

Ранее ученые выяснили, как солнечные бури влияют на миграцию птиц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий