Биологи выяснили, как зимородкам удается не повреждать мозг при нырянии

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго раскрыли генетический механизм, позволяющий зимородкам нырять в воду на большой скорости за добычей и не получать при этом сотрясение мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Биологи сравнили ДНК 30 различных видов зимородков и провели процесс секвенирования генома для кажого вида, а затем сравнили получившиеся миллиарды пар оснований.

Ученые обнаружили, что у охотящихся на рыбу зимородков оказалось несколько модифицированных генов, связанных с питанием и структурой мозга. В частности, специалисты нашли мутации в генах AGT и MAPT.

Ген MAPT кодирует тау-белки, помогающие стабилизировать структуры внутри мозга, однако большое количество этих веществ может быть вредным. У людей черепно-мозговые травмы и болезнь Альцгеймера связаны с накоплением тау-белков.

Теперь ученые рассчитывают выяснить, что именно происходит в мозгу зимородка для компенсации удара о воду при нырке.

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