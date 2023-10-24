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Разработана ранняя диагностика репродуктивных осложнений при болезни щитовидки

В НГУ создали анализ крови для прогноза репродуктивных осложнений при гипотиреозе

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В Новосибирском государственном университете создали способ прогнозирования риска возникновения репродуктивных нарушений у женщин с субклиническим и манифестным гипотиреозом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НГУ.

Гипотиреоз – заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу. Недостаток гормонов щитовидной железы может приводить к серьезным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет и приводить к бесплодию. У женщин это заболевание выявляется в 5-10 раз чаще, причем иногда диагностика гипотиреоза проводится с опозданием, в 10% случаев гипотиреоз вообще не выявляется.

«Женщины обращаются за медицинской помощью с бесплодием или расстройствами функционирования органов репродукции, а одной из причин может являться гипотиреоз, поскольку он способствует нарушению гормонального баланса в организме», — рассказала автор исследования, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного университета Евгения Кудинова.

При помощи анализа венозной крови ученые научились проводит диагностику маркеры креатинфосфокиназы (КФК) (фермент, который взаимосвязан с показателями состояния репродуктивной системы) и гомоцистеина крови. (окисление в плазме которой сопровождается накоплением свободных кислородсодержащих радикалов, повреждающих эндотелий сосудов). Как оказалось, увеличение уровня КФК и гомоцистеина часто сопровождается репродуктивными осложнениями при гипотиреозе

«Таким образом, мы подтвердили, что уровень содержания изученных маркеров в крови может служить для прогнозирования рисков развития нарушения репродуктивной функции организма у женщин с гипотиреозом. Своевременное выявление повышения КФК и гомоцистеина очень важно с точки зрения эффективности применяемой стратегии лечения», — отметила Кудинова.

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