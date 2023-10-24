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Врач объяснил, почему при простуде может заложить уши

LiveScience: ухудшение слуха во время простуды вызвано отеком слизистых

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Лор и профессор хирургии из Пенсильванского государственного университета (США) Джон Форнадли, объяснил, что заложенность ушей во время простуды появляется вследствие пережимания особого канала, соединяющего полость уха со слизистой. Об этом сообщает LiveScience.

Врач рассказал, что ухудшение слуха связано с тем, что отекшая слизистая носоглотки пережимает евстахиеву трубу — канал, сообщающий полость среднего уха с верхней частью глотки. После попадания в организм респираторных вирусов запускается его иммунный ответ. Для борьбы с инфекцией нос и придаточные пазухи увеличивают выработку слизи по мере того, как ткани воспаляются, создавая ощущение заложенности носа.

Евстахиева труба выравнивает давление воздуха в среднем ухе с давлением снаружи. Отек носовых пазух и слизь могут распространиться до отверстия этого канала, что вызовет его сужение и неспособность пропускать воздух. Из-за этого давление внутри уха не будет соответствовать атмосферному, барабанная перепонка натянется и будет хуже колебаться — острота слуха снизится.

Врач уточнил, что такое состояние не опасно и проходит само по себе. Однако иногда скопление слизи в евстахиевой трубе может вызвать инфекцию среднего уха, усугубляя проблемы со слухом.

Ранее ученые выяснили, что при нарушении зрения слух обостряется почти мгновенно.

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