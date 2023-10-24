Ученые выяснили, что лечение психических расстройств снижает риск появления деменции

Ученые из Фуданьского университа выяснили, что лечение депрессии может снизить риск возникновения деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

В исследовании приняли участие 354 313 человек в возрасте от 50 до 70 лет, у которых была диагностирована деменция. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили тяжесть их депрессивных симптомов. Симптомы были классифицированы на четыре группы: усиливающиеся, уменьшающиеся, хронически интенсивные и низкоинтенсивные.

Затем участников разделили на две группы — в первой оказались те, кто когда-либо принимал антидепрессанты и получал помощь психотерапевта. Участники второй группы вообще не лечили депрессию, если она у них была.

Исследователи обнаружили, что у испытуемых с нелеченной депрессией вероятность развития деменции была на 30% выше по сравнению с теми, кто проходил терапию. Кроме того, симптомы депрессии у людей, не прошедших лечение, чаще были высокоинтенсивными, что снижало качество их жизни.

Авторы исследования отметили, что своевременное лечение депрессии необходимо в пожилом возрасте. Также существует взаимосвязь между эффективностью терапии и последующим влиянием на когнитивные способности — качественное лечение лучше защищает от деменции.

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