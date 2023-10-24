Названа польза куриного супа для здоровья

Профессор диетологии Дейтонского университета (США) Колби Тиман рассказал, что куриный суп может снять заложенность носа при простуде. Кроме того, это блюдо улучшает пищеварение. Об этом сообщает MedicаlXpress.

Во многих странах, таких как США, Канада и Британия наваристый куриный суп считается народным средством, способным облегчить симптомы простуды. Диетолог объяснил, что такое блюдо действительно может частично устранить заложенность носа — суп снижает количество лейкоцитов, перемещающихся к воспаленным тканям носовых пазух. Блюдо подавляет способности нейтрофилов, разновидности белых кровяных телец, устремляться к месту повреждения.

Иногда острые простудные заболевания снижают аппетит человека — из-за этого организм не получает достаточно энергии для восстановления. Врач рассказал, что употребление куриного супа может способствовать восстановлению аппетита из-за вкуса умами. Это особый привкус, напоминающий мясной. Он присутствует во многих продуктах, особенно в белковых, таких как курица.

Куриный суп также может стимулировать усвоение питательных веществ и устранять нарушения пищеварения. Исследования показали, что вирус гриппа усиливает боли в животе, тошноту, рвоту и диарею у детей. Восприятие умами вкусовыми рецепторами может стимулировать пищеварение и облегчить эти неприятные симптомы.

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