Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа польза куриного супа для здоровья

MedicаlXpress: куриный суп снимает заложенность носа и улучшает пищеварение

close
100%
Global Look Press

Профессор диетологии Дейтонского университета (США) Колби Тиман рассказал, что куриный суп может снять заложенность носа при простуде. Кроме того, это блюдо улучшает пищеварение. Об этом сообщает MedicаlXpress.

Во многих странах, таких как США, Канада и Британия наваристый куриный суп считается народным средством, способным облегчить симптомы простуды. Диетолог объяснил, что такое блюдо действительно может частично устранить заложенность носа — суп снижает количество лейкоцитов, перемещающихся к воспаленным тканям носовых пазух. Блюдо подавляет способности нейтрофилов, разновидности белых кровяных телец, устремляться к месту повреждения.

Иногда острые простудные заболевания снижают аппетит человека — из-за этого организм не получает достаточно энергии для восстановления. Врач рассказал, что употребление куриного супа может способствовать восстановлению аппетита из-за вкуса умами. Это особый привкус, напоминающий мясной. Он присутствует во многих продуктах, особенно в белковых, таких как курица.

Куриный суп также может стимулировать усвоение питательных веществ и устранять нарушения пищеварения. Исследования показали, что вирус гриппа усиливает боли в животе, тошноту, рвоту и диарею у детей. Восприятие умами вкусовыми рецепторами может стимулировать пищеварение и облегчить эти неприятные симптомы.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть суп.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий