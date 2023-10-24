Названы продукты, улучшающие психическое здоровье

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения в составе научного коллектива выяснили, что орехи, фрукты, фасоль, чечевица, злаки и овощи улучшают психическое здоровье у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

ПТСР — тяжелое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих мощное негативное воздействие на психику. Это расстройство может возникнуть у абсолютно здорового человека, который пережил травмирующие события, такие как авария или стихийные бедствия.

В исследовании принял участие 191 человек. Участники были разделены на три группы: пациенты с ПТСР, люди, пережившие травму, но не страдающие ПТСР, и психически здоровые добровольцы. В начале исследования и еще раз в шесть месяцев ученые взяли у всех участников образцы кала. Они были нужны для сбора ДНК и проверки сбалансированности микробиома кишечника.

Ученые стремились понять, существует ли связь между питанием, влияющим на микробиом кишечника, и психическим здоровьем.

Оказалось, что люди, которые придерживались средиземноморской диеты, испытывали менее интенсивные симптомы ПТСР. Этот тип питания характеризуется употреблением большого количества фруктов, овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и злаков. Также выяснилось, что красное мясо может усилить тяжесть симптомов этого расстройства.

Исследователи предполагают, что защита психики при средиземноморском типе питания обусловлена тем, что оно способствует увеличению количества бактерий Eubacterium eligens в толстом кишечнике. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения механизмов влияния этих бактерий на психическое здоровье.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета и упражнения улучшают состав тела пожилых.