Астрономы провели крупнейшее в истории космологическое компьютерное моделирование

Международная группа астрономов провела крупнейшее в истории компьютерное моделирование эволюции Вселенной, затронувшее как темную, так и обычную материю. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Моделирование под названием FLAMINGO рассчитывало развитие компонентов космоса в соответствии с законами физики. Симуляция использует 300 млрд элементов разрешения (частиц с массой небольшой галактики) в кубическом объеме с краями в десять миллиардов световых лет.

Расчеты, учитывающие обычную барионную (обычную) материю, потребовали больших затрат вычислительных мощностей. Хотя на барионное вещество приходится лишь 16% существующей Вселенной, на него воздействует не только гравитация, но и давление газа. Это влияние может привести к выбрасыванию материи из галактик за счет черных дыр и сверхновых.

Сила этих межгалактических ветров зависит от взрывов в межзвездной среде, поэтому ее очень трудно прогнозировать. Кроме того, необходимо учитывать влияние нейтрино — субатомных частиц малой массы, чье движение до сих пор не моделировалось.

Первые результаты показали, что и нейтрино, и обычная материя необходимы для точных прогнозов, но не устраняют противоречий между различными космологическими наблюдениями.

В дальнейшем компьютерное обучение поможет астрономам предсказывать различные космические события.

Ранее моделирование показало, что турбулентные потоки будут мешать аэротакси в городах.