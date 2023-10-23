Искусственный интеллект научили диагностировать рак кожи

Ученые из университетской больницы Бирмингема в Британии научили искусственный интеллект диагностировать рак кожи с высокой точностью. Об этом сообщает Medscape.

Рак кожи — это обобщенное название злокачественных эпителиом кожи, таких как базально-клеточная карцинома, сквамозно-клеточная карцинома и меланома. Своевременная терапия этих заболеваний значительно повышает шансы на успешное выздоровление.

Ученые стремились создать новый инструмент ранней диагностики, который позволил бы выявлять рак кожи с высокой точностью. Новая технология анализирует изображения родинок или пятен, определяя, являются ли они злокачественными образованиями.

Чтобы проверить точность алгоритмов ИИ, ученые провели исследование с участием 6900 человек с подозрением на рак кожи. Ученые сделали фотографии участков кожи, которые необходимо было осмотреть. Технология проанализировала фото и поставила предварительный диагноз. Затем оценки ИИ были переданы дерматологам испытуемых.

Алгоритмы оказались способны выявить меланому с точностью 100%, а другие виды рака кожи в совокупности — с точностью 99,5%. Кроме того, технология смогла определить 541 из 585 предраковых образований. Это предопухолевое состояние кожи, на фоне которого возможно развитие злокачественного новообразования.

Ученые надеются, что в будущем использование новой модели ИИ в качестве технологии предварительной диагностики сможет снизить нагрузку на дерматологические центры.

Ранее ученые создали новый биопрепарат для иммунотерапии рака.