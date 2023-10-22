Найден способ уменьшить усталость при больных надпочечниках

Ученые из Бристольского университета (BiO) успешно протестировали заместительную гормональную терапию для пациентов с заболеваниями надпочечников. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.

Низкий уровень гормона кортизола обычно сопровождает такие редкие состояния, как болезнь Аддисона и врожденная гиперплазия надпочечников. Это вещество регулирует ряд жизненно важных процессов, от формирования памяти до работы иммунитета и контроля кровяного давления. Его дефицит проявляется тошнотой, усталостью, мышечной слабостью, опасно низким кровяным давлением и депрессией. Это состояние требует пожизненной ежедневной заместительной терапии гормоном гидрокортизоном. Хотя это может восстановить уровень кортизола, качество жизни пациентов остается низким. Одна из причин неэффективности состоит в том, что в норме уровень кортизола изменяется в течение суток, и пероральный прием не может сымитировать это изменение.

В новом исследовании 20 участников в возрасте от 18 до 64 лет с заболеваниями надпочечников получали заместительную терапию гидрокортизоном в обычных дозах, вводившуюся либо перорально, либо через помпу, которая воспроизводила естественные колебания уровня кортизола.

Помповая терапия снизила утомляемость примерно на 10%, улучшила настроение и повысила уровень энергии пациентов на 30%. Улучшения были особенно заметны утром, когда — обычно в это время многие пациенты испытывают особенно сильную усталость. МРТ подтвердила изменения в способе обработки мозгом эмоциональной информации.

Ранее ученые выяснили, что препараты от изжоги могут быть связаны с повышенным риском деменции.