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Ученые зафиксировали движения умерших людей в гробу

FSI:Synergy: ученые зафиксировали посмертные «танцы» умерших

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ученые из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований установили камеры в гробы покойников, чтобы исследовать процессы разложения, и зафиксировали посмертные «танцы» — странные движения рук и ног. Результаты работы были опубликованы в журнале Forensic Science International: Synergy (FSI:Synergy).

Тафономия (наука, изучающее разложение умерших организмов) имеет значение для восстановления палеобиоценозов, а через них и экосистем (биоценозов) прошлого, условий обитания организмов и процессов осадконакопления в районе местонахождений ископаемых животных и ископаемых растений.

Съемка длилась на протяжении 2,5 года, камера включалась каждые полчаса, и из снимков ученые составили таймлапс. На нем видно, что руки и ноги умерших людей двигаются. Исследователи предположили, что это обусловлено тафономическими процессами, происходящими в теле покойного. Без ускоренной съемки эти движения заметить невозможно.

«Во время разложения тело мумифицируется, связки высыхают, из-за этого руки и ноги двигаются», — объяснили авторы исследования.

Ранее ученые нашли самое раннее изображение каменного инструмента раннего палеолита.

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