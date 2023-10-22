Разработана сэндвич-система для ранней диагностики лейкоза у коров

Исследователи Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали тест-систему «ДС-ИФА-АНТИ-BLV», в которой впервые реализован «сэндвич» формат иммуноферментного анализа, который позволяет выявить два антитела к белкам вируса лейкоза вместо одного. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030».

Это значительно повышает эффективность серологической диагностики лейкоза, обеспечивая возможность выявления инфекции на ранней стадии, и высокую достоверность результатов анализа. Система успешно прошла апробацию и уже используется в ветеринарных лабораториях.

«Вирус лейкоза поражает прежде всего иммунную систему, и инфицированные им животные становится более восприимчивым к другим (как инфекционным, так и незаразным) патологиям. Заболевание, вызываемое этим вирусом, не поддается лечению, снижает продуктивность животных, ухудшает качество молока. Бессимптомная стадия может протекать несколько лет, при этом животное будет распространять инфекцию. В силу этого в системе осуществления оздоровительных мероприятий от лейкоза крупного рогатого скота ведущее место принадлежит диагностике», — объяснила «Газете.Ru» руководитель Центра агробиотехнологий ПИМУ Елена Дабахова.

В других средствах диагностики, представленных на российском рынке, мишенями являются только антитела, распознающие антиген gp51. При использовании таких тест-систем на ранних стадиях инфекции существует высокая вероятность ложных результатов, поэтому необходим подтверждающий тест, что увеличивает стоимость диагностики.

В соответствии с действующими нормами весь крупный рогатый скот не менее 1 раза в год проходит обследование на лейкоз (для племенных животных – 2 раза в год). Кроме этого, обследование проводят при покупке, продаже, перемещении скота, при возникновении симптомов заболевания. С диагностической тест-системой «ДС-ИФА-АНТИ-BLV» риск ошибок значительно снижается.

На данный момент система используется в ветеринарных лабораториях, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, в Белгородской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Пензенской, Саратовкой областях, Республике Башкортостан, Калмыкия, Коми, Татарстан и многих других регионах России.

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