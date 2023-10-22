Врачи описали случай перелома полового члена

Хирурги из Лахорского университета (Пакистан) сообщили о случае перелома полового члена 34-летнего мужчины после полового акта. Случай описан в журнале International Journal of Surgery Case Reports.

Перелом полового члена, возникший в результате травмы эрегированного пениса, является редким повреждением урогенитальной системы с потенциально серьезными осложнениями, включая эректильную дисфункцию. В этом клиническом случае подчеркивается важность быстрого распознавания, точного диагноза и своевременного хирургического вмешательства.

Мужчина прибыл в клинику и пожаловался на острую боль, отек и заметную деформацию полового члена после полового акта. Клиническое обследование подтвердило диагноз перелома полового члена. Врачи провели хирургическое восстановление белочной оболочки, вмешательство обошлось без осложнений.

«В нашей статье подчеркивается важность раннего хирургического вмешательства. Этот случай дополняет существующую хирургическую литературу, предоставляя информацию о клинической картине и лечении переломов полового члена. Всесторонний обзор случая способствует лучшему пониманию лечения подобных травм», — заключили авторы.

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