Препараты от изжоги могут повышать риск тяжелого неврологического расстройства

Ученые из Орхусского университета выяснили, что препараты от изжоги, снижающие выработку соляной кислоты в желудке, связаны с повышенным риском деменции при длительном применении. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ингибиторы протонной помпы — препараты, используемые для снижения кислотности желудка. Ученые проанализировали данные почти двух миллионов пациентов в возрасте от 60 до 75 лет. В период с 2000 по 2018 год у 99 тысяч человек развилась деменция. Данные 469 тысяч человек были использованы в качестве контрольной группы.

Использование ИПП было связано с повышенным риском развития деменции по всем причинам, особенно у людей в возрасте от 60 до 69 лет на момент постановки диагноза. В группе принимавших ИПП от 60 до 69 лет было в 1,25-1,59 раз (в зависимости от продолжительности приема) больше заболевших деменцией, чем в группе, которая не принимала ИПП. Меньшее увеличение риска наблюдалось в группах от 70 до 79, а у лиц старше 89 лет риск деменции не зависел от приема ИПП.

Результаты означают, что использование ИПП связано с повышенным риском деменции, особенно у молодых людей. Это не означает, что использование ИПП вызывает деменцию, поскольку существует вероятность обратной причинно-следственной связи, когда выработка кислоты в желудке увеличивается на ранних стадиях развития деменции. Доказать влияние ИПП на деменцию и понять механизмы этого могут дополнительные исследования.

Ранее ученые назвали диету для снижения риска деменции у женщин.