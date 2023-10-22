Стало известно, сколько килограммов можно набрать во время беременности без вреда здоровью

Ученые из Пенсильванского университета (UPenn) выяснили, что большая прибавка в весе во время беременности повышает риск летального исхода у женщин в последующие годы. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали данные более чем 45 тысяч женщин, родивших в 1950-х или 1960-х годах. За их здоровьем следили около 50 лет, до 2016 года. Согласно современным рекомендациям, принятым в 2009 году, женщинам с недостаточным весом во время беременности можно набирать не больше 13-18 кг, а женщинам с ожирением — не больше 5-9 кг.

Почти половина беременных набрали больше веса, чем рекомендовано. Это было связано с увеличением риска летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Среди тех, кто до беременности имел недостаточный вес, но набрал больше веса, чем рекомендовано, риск вырос на 84%, в группе нормального веса — на 20%, а избыточного веса — на 12%. Также у всех этих групп был выше риск диабета.

Интересно, что у женщин с ожирением риск летального исхода не вырос. Это может быть связано с тем, что он и так был очень высоким.

Увеличение веса во время беременности не происходит само по себе, поскольку доступ к здравоохранению, питание и стресс могут сыграть в этом значительную роль. Поэтому авторы надеются, что их исследование поможет найти способы избежать чрезмерного набора веса и улучшить здоровье родивших женщин в долгосрочной перспективе.

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