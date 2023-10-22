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Создана бактерия, снижающая кровяное давление при гипертонии

UToledo: вырабатывающая особый белок бактерия может лечить гипертонию

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Ученые из Университета Толедо (UToledo) доказали, что модифицированные кишечные бактерии, производящие белок ACE2, могут снижать кровяное давление. Исследование опубликовано в журнале Pharmacological Research.

Биологи протестировали на крысах Lactobacillus paracasei, полезную кишечную бактерию, которая была специально модифицирована для производства белка под названием ACE2. Животные же не могли вырабатывать ACE2 и были предрасположены к гипертонии.

Белок ACE2 играет ключевую роль в проникновении вируса SARS-CoV-2 в клетки. Также он регулирует ренин-ангиотензиновую систему, отвечающую за контроль кровяного давления у многих видов, в том числе и человека.

У получавших модифицированную бактерию крыс вырос уровень белка ACE2 в кишечнике, что привело к снижению выработки ангиотензина II — гормона, который повышает кровяное давление, в том числе за счет сужения кровеносных сосудов. Снижение давления, однако, наблюдалось только у самок крыс, несмотря на одинаковый уровень ACE2 у самцов и самками. Несмотря на разные результаты у самцов и самок крыс, полученные результаты являются важным шагом между теорией и практической возможностью применения бактерий кишечного микробиома в медицине. Авторы надеются, что их подход поможет сократить прием традиционных лекарств при гипертонии. В будущем эту концепцию можно будет применить и к другим заболеваниям.

Неконтролируемое кровяное давление является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.

«До сих пор мы просто говорили, что изменения в микробиоте играют роль в повышенном кровяном давлении или гипертонии. Но теперь мы впервые показали, что действительно можем использовать микробиоту для улучшения здоровья», — отметили ученые.

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