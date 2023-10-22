В древнеегипетском храме нашли новогоднюю картину

Новогодняя сцена, нарисованная древними египтянами, была обнаружена исследователями при реконструкции потолка Храма Эсны. Он был построен около 2200 лет назад и претерпел капитальное восстановление две тысячи лет назад во времена контроля римлян над Египтом, сообщает Live Science.

Росписи на стенах и потолке храма Эсны были загрязнены двухтысячелетней пылью, грязью и птичьим пометом. В течение последних пяти лет ученые из Тюбингенского университета очищали потолок, обнаруживая различные изображения, в том числе древних зодиаков, созвездий, мифологических богинь, а также более 200 ранее неизвестных надписей.

Храм, вероятно, был посвящен не одному богу. На новогодней картине изображены египетские божества Орион, Сотис и Анукис на соседних лодках, а также богиня неба Нут, поглощающая вечернее небо над ними. Орион представляет собой одноименное созвездие, Сотис — звезду Сириус, которая возвращалась на небо Древнего Египта в Новый год, отмечавшийся в середине июля. В это время года Нил выходил из берегов, и древние египтяне считали, что примерно через 100 дней после появления на небе Сириуса богиня Анукис заставит паводковые воды реки отступить.

Команда восстановила и другие сезонные картины. Одна из них — изображение тела льва с четырьмя крыльями и головой барана — согласно надписи, олицетворяет «южный ветер», вероятно, палящую жару лета.

Теперь, когда реставрация потолка завершена, команда приступила к очистке стен и колонн. Ожидается, что эта работа откроет новые цвета и детали изображений, которые почти невозможно различить сквозь слой загрязнений, например, особенности одежды и тронов.

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