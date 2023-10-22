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Мужчина из Финляндии нашел древний меч шведского крестоносца у себя на участке

Live Science: в Финляндии домовладелец нашел древний меч шведского крестоносца

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Riikka Saarinen/Turku Museum Center

Мужчина из Финляндии раскопал 1000-летний меч времен шведских крестовых походов у себя во дворе. Об этом сообщает Live Science.

Проводя ремонтные работы на своем участке, мужчина на юге Финляндии обнаружил кусок железа, торчащий из земли. Поняв, что перед ним меч, он связался с местными археологами. Они установили, что меч с прямой крестовиной и трехгранным овальным навершием мог принадлежать шведскому крестоносцу. Также с помощью радиоуглеродного анализа они выяснили, что артефакт был изготовлен между 1050 и 1150 годами нашей эры.

Шведские крестовые походы происходили между XII и XIII веками. Целью рейдов, инициированных Римско-католической церковью и шведской короной, было получение контроля над территорией, которая сейчас является Финляндией. Рентген лезвия меча показал, что на нем имеется надпись на латыни, вероятно, «Во имя Иисуса Христа».

В близлежащей местности ученые также нашли средневековую каменную церковь, которая может свидетельствовать о том, что христианство пришло сюда на несколько столетий раньше, чем считалось. Были обнаружены и другие артефакты: части второго меча, крестообразные подвески и кожаный пояс, украшенный бронзовыми украшениями в виде голов животных, и остатки одежды.

Ранее ученые нашли на ноге древнего мужчины из Судана редкую татуировку с символами Христа.

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