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В полости рта найдена бактерия, опасная для людей с высоким риском инфаркта

TMDU: бактерия полости рта снижает выживаемость после инфаркта миокарда

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Ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) обнаружили, что обитающая во рту бактерия Porphyromonas gingivalis может ухудшить восстановление сердца после инфаркта миокарда. Исследование опубликовано в International Journal of Oral Science.

Инфаркт миокарда возникает при блокировании кровотока в артериях, несущих кровь к сердцу, что приводит к недостаточному снабжению сердечной мышцы питательными веществами и кислородом и, в конечном итоге, к потере клеток миокарда. Чтобы предотвратить это, кардиомиоциты используют аутофагию — процесс, направленнынй на избавление от поврежденных клеточных компонентов.

Предыдущие исследования показали, что обитающая в пародонте бактерия Porphyromonas gingivalis может усугублять постинфарктное восстановление миокарда при обнаружении в тканях сердца. Однако механизмы, лежащие в основе этого эффекта, оставались неизвестны.

В новом исследовании ученые заразили мышей генетически модифицированной бактерией P. gingivalis, которая не могла производить вещества гингипаин. Считается, что именно это вещество препятствует аутофагию. Жизнеспособность клеток, инфицированных мутантной бактерией, лишенной гингипаина, была намного выше, чем у клеток, инфицированных бактерией дикого типа.

Более детальное исследование показало, что гингипаин препятствует слиянию двух клеточных компонентов, известных как аутофагосомы и лизосомы. Этот процесс необходим для аутофагии. У мышей это привело к увеличению размера сердечных клеток и накоплению белков, которые в норме выводятся из клеток для защиты сердечной мышцы.

Ученые считают, лечение вызванной P. gingivalis инфекции полости рта может помочь снизить риск летального исхода при сердечном приступе.

Ранее ученые назвали факторы риска тяжелого атеросклероза артерий ног у пожилых людей.

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