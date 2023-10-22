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Добавка из крахмала повысила выживаемость пациентов с пересаженным костным мозгом

U of M: добавка из крахмала снижает риск отторжения пересаженного костного мозга

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Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора и Мичиганского университета (U of M) выяснили, что пищевая добавка из картофельного крахмала может снизить риск реакции «трансплантат против хозяина» у людей, перенесших пересадку костного мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Реакции «трансплантат против хозяина» — основное осложнение пересадки костного мозга, которое развивается почти у половины пациентов и может привести к летальному исходу. Предыдущие исследования показали, что изменение нормального микробиома кишечника и продуктов жизнедеятельности кишечных бактерий (например, бутирата) способствуют усугублению реакции «трансплантат против хозяина».

В новом исследовании 10 пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга в Мичиганском университете, принимали пищевую добавку, изготовленную из картофельного крахмала, в течение более 100 дней. У них значительно увеличилось сожержание бутирата в кале, что может указывать на улучшение здоровья кишечных бактерий.

Из 10 пациентов только у одного развилась реакция «трансплантат против хозяина», в то время как обычно это заболевание развивается примерно у половины пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга. Прием пищевой добавки не вызвал каких-либо негативных побочных реакций. Ученые считают, что разработанная ими добавка может стать дополнительным средством лечения пациентов, переживших пересадку костного мозга, после дополнительных испытаний эффективности и безопасности.

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