Добавление масла овса к завтраку снижает аппетит и улучшает здоровье сосудов

Ученые из Лундского университета выяснили, что употребление масла овса на завтрак улучшает чувствительность к глюкозе и гормональную реакцию кишечника на прием пищи, а также снижает количество жиров в крови. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 13 женщин и семь мужчин, их средний возраст составил 24 года, а индекс массы тела (ИМТ) — 23 кг/м2, что соответствует норме. Они добавляли масло овса в свой завтрак. Через 3,5 часа после этого им предоставляли стандартизированный обед из фрикаделек и белого хлеба.

Прием масла овса значительно уменьшил скачки глюкозы и инсулина после обеда. Также выросли уровни гормонов кишечника, например, GLP-1, который ранее был связан с лучшим контролем аппетита меньшим потреблением калорий. Кроме того, у участников значительно снизились уровни триглицеридов (жиров) в крови, что означает снижение сердчено-сосудистого риска.

Ученые считают, что добавление масла овса к пище может улучшить сердечно-сосудистое здоровье и снизить риск набора веса, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять основные механизмы, ответственные за это.

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