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Названы факторы риска атеросклероза артерий ног у людей старше 57

PLOS One: факторы риска атеросклероза артерий ног опаснее для женщин

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что курение, гипертония, избыточный вес и другие факторы риска атеросклероза артерий ног более опасны для женщин. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Заболеванием периферических артерий (ЗПА) страдают более 235 миллионов человек во всем мире. Оно сопровождается образованием атеросклеротических бляшек в артериях конечностей (чаще ног) и ухудшением кровотока. Женщины часто болеют тяжелее мужчин, а хирургическое вмешательство по поводу ЗПА у женщин в целом связано с более высоким риском летального исхода.

В исследовании использовались данные более 500 тысяч пациентов из Британского биобанка со средним возрастом 57 лет. Средний период наблюдения составил около 13 лет. За это время тяжелое ЗПА, которое привело к госпитализации или летальному исходу, развилось у более 2,5 тысячи женщин и пяти тысяч мужчин.

Ученые выявили факторы риска ЗПА: курение, избыточный вес, гипертония, диабет первого или второго типа, наличие в истории болезни инсульта или инфаркта. Один и тот же фактор риска, как правило, был опаснее для женщин.

Был найден и защитный фактор: высокий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). При каждом увеличении этого показателя на один ммоль/л риск ЗПА снижался на 44% и 20% у женщин и мужчин соответственно.

Результаты означают, что женщины более уязвимы к факторам риска ЗПА, поэтому их следует поощрять к более тщательной профилактике. Также ученые предполагают, что более тяжелое течение ЗПА может быть может быть связано с тем, что болезнь проявляется по-разному у мужчин и женщин. ЗПА у мужчин обычно диагностируется после появления перемежающейся хромоты, но у женщин симптомы со стороны ног атипичны или отсутствуют, что приводит к задержке выявления болезни. Предыдущие исследования выявили половые различия в риске инсульта, инфаркта и деменции при одних и тех же факторах риска.

Ранее ученые назвали способ улучшения микроциркуляции крови у людей после 47 лет.

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