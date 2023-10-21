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Психологи нашли связь между плохим сном и проблемами в романтических отношениях

JSPR: нехватка сна усиливает гнев и негативное восприятие отношений

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Shutterstock

Американские психологи из Университета Вилланова в Пенсильвании изучили влияние бессонницы на качество романтических отношений. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

«На протяжении многих лет исследователи отношений уделяли мало внимания мелочам – повседневным вещам, которые могут предсказать итог отношений. Сон — одна из таких мелочей. Длительное недосыпание остается серьезной и очень распространенной проблемой, способной повлиять на благополучие», — отметила автор исследования Эрика Слоттер.

Чтобы ответить на этот вопрос о связи сна и качества отношений, психологи провели серию из трех исследований с участием различных групп, включая студентов колледжей и людей, состоящих в браке или имеющих постоянного партнера.

Результаты показали значительную корреляцию между плохим сном и низким качеством воспринимаемым качеством отношений. Участники, которые недосыпали в течение месяца, были склонны негативно оценивать взаимодействия со своим партнером или супругом.

Исследователи также обнаружили, что изменения качества сна были связаны с повышенным уровнем злости и гнева, направленного как на партнера, так и на другие аспекты жизни.

«Резюмируя, из-за ухудшения сна люди начинали ощущать меньше близости, любви, удовлетворения, доверия, страсти и преданности в своих отношениях», — сказала Эрика Слоттер.

Ранее психологи нашли связь между плохим сном и любовными переживаниями у подростков.

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