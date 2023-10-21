Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы

Международная группа ученых из Великобритании и Индонезии оценила влияние искусственных коралловых рифов на морские экосистемы. Они пришли к выводу, что подводные обитатели начали обживать рукотворную замену натуральным кораллам. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Biology.

Устойчивое потепление климата затрудняет выживание природных коралловых рифов. Это сказывается на сообществах организмов, которые зависят от кораллов, поскольку те дают им защиту и источник пищи.

Чтобы сгладить эффект от утраты естественных рифов, люди размещают на дне сложные конструкции из бетона и других материалов.

Как выяснили ученые, искусственные рифы в тропиках пока не могут полностью заменить природные аналоги, однако они уже имитировать их некоторые ключевые функции и способствовать появлению здоровых экосистем.

Морские биологи измерили содержание фосфатов в песке рядом с бетонными структурами недалеко от берегов Индонезии, а затем сравнили с концентрацией этих веществ в воде над рукотворным рифом. Фосфаты образуются из отходов жизнедеятельности рыб. Результаты показали, что над рифом уровень органических веществ был существенно ниже, чем в грунте. Это указывает на то, что обитатели бетонных конструкций эффективно усваивают питательные элементы.

Исследование дает надежду на то, что со временем искусственные рифы смогут лучше имитировать процессы, поддерживаемые естественными рифами. Результаты стали ранним признаком того, что искусственные рифы могут быть в состоянии поддержать местные сообщества, пострадавшие от потери рифов в связи с изменением климата.

Ранее биологи назвали главную угрозу для кораллов наряду с глобальным потеплением.