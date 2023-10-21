Токсическое влияние свинца оказалось в разы губительнее, чем полагали ученые

Специалисты Всемирного банка оценили глобальные последствия загрязнения среды свинцом для здоровья людей и мировой экономики. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Согласно их оценкам, только в 2019 году 5,5 млн взрослых людей по всему миру ушли из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, связанных со свинцом. Это в шесть раз больше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, в том же году 756 млн баллов IQ среди детей до пяти лет были потеряны из-за токсического влияния свинца.

Глобальная стоимость воздействия свинцового загрязнения в указанный период составила $6 трлн или почти 7% мирового ВВП. Из этой суммы 77% пришлось на социальные издержки в связи с болезнями сердца и сосудов, а оставшиеся 23% представляют приблизительную стоимость будущего снижения доходов из-за ослабления интеллекта.

Авторы исследования отметили, что во всем мире необходимы более полные измерения уровня свинца в крови на национальном уровне. Странам важно выявлять и устранять источники воздействия свинца. Они также отмечают, что глобальное влияние на здоровье и стоимость других химических веществ необходимо оценивать аналогичным образом.

Ранее ученые предупредили о загрязнении атмосферы тяжелыми металлами из-за космических пусков.