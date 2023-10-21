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Астрономы обнаружили огромный пробел в защите Земли от астероидов

NASA: около Земли находится 14 тыс. опасных и пока не известных астероидов

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Addy Graham/University of Arizona

В ближнем космосе существует как минимум 14 тыс. еще не открытых и потенциально опасных для Земли астероидов, каждый из которых может уничтожить целый город и погубить миллионы людей. К такому выводу пришли специалисты NASA. Отчет опубликован на официальном сайте американского космического агентства.

Согласно докладу, ученым уже известно о 32 тыс. астероидов в околоземном пространстве, способных при определенных обстоятельствах столкнуться с нашей планетой. Из них более 10,5 тыс. имеют диаметр более 140 метров. При падении космической скалы такого размера произойдут масштабные разрушения. Для сравнения, взорвавшийся в 2013 году на Челябинском метеорит был всего 20 метров в диаметре.

По оценкам астрономов, астероидов опасного размера должно быть почти в полтора раза больше, однако они пока не обнаружены. Кроме того, существует около 50 еще неизвестных астероидов диаметром в 1 километр, которые несут угрозу уже всему человечеству.

Поиск астероидов осложняется тем, что эти объекты не излучают собственный свет, поэтому их можно найти только когда их подсвечивает Солнце. Для решения этой проблемы по всему миру открываются обсерватории, специально предназначенные для наблюдений за данным типом небесных тел.

Ранее астрономы обнаружили более 500 тыс. неоткрытых звезд в галактике Млечный Путь.

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