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Найден новый фактор риска детского ожирения

UPF: разрушающие эндокринную систему вещества повышают риск ожирения у детей

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Ученые из Университета Помпеу Фабра (UPF) выяснили, что внутриутробное воздействие нескольких химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, может повысить риск развития ожирения у ребенка. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives. 

Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, содержатся в пластмассах, косметике, продуктах питания и воде. Они могут проникать через плаценту и нарушать работу гормонов плода, потенциально увеличивая риск хронических заболеваний в более позднем возрасте.

В новом исследовании ученые проанализировали траектории изменения индекса массы тела (ИМТ) почти двух тысяч детей от рождения до девяти лет. Показатель ИМТ позволяет оценить степень соответствия массы человека его росту и наличие избыточного веса.

Анализ выявил выраженную связь между однократным воздействием нескольких веществ, разрушающих эндокринную систему (гексахлорбензола, 4-4'-дихлордифенилдихлорэтилена, полихлорированных бифенилов и перфторнонановой кислоты) и меньшим размером тела при рождении, а затем более быстрым увеличением ИМТ в последующие годы. Различные вещества по-разному влияли на детей мужского и женского пола.

Результаты означают, что внутриутробное воздействие веществ, разрушающих эндокринную систему, может привести к ускоренному увеличению ИМТ и повысить риск ожирения у детей. Исследование впервые обнаружило эту связь, поэтому результаты требуют перепроверки в новых экспериментах.

ИМТ в раннем возрасте существенно влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, поскольку дети с избыточным весом и ожирением более склонны к чрезмерному увеличению веса во взрослом возрасте, что повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые нашли причину, по которой у мужчины может не быть спермы.

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